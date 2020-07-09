Москва, , 09:48 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, подозреваемый в организации убийств, может быть причастен к другим тяжким преступлениям. Это проверяют следователи, сообщила 9 июля журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Речь идет об особо тяжких преступлениях, которые были совершены в Хабаровском и Приморском краях и в Амурской области, уточнила она.

Петренко сообщила также, что в ближайшее время следственные действия с Фургалом пройдут в Москве, ему предъявят обвинение. Следствие намерено просить о помещении хабаровского губернатора под стражу.

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