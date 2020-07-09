с. Улёты, , 09:46 — REGNUM В Забайкальском крае завершился суд над жителем села Улёты по обвинению в убийстве несовершеннолетней дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в ночь на 8 апреля 35-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил 15-летнюю девочку, после чего ударил её ножом. Затем он убедил свою 17-летнюю сожительницу взять вину на себя.

«Девушка, поддавшись на уговоры сожителя, оговорила себя, сознавшись в преступлении. Однако, следователи СКР в ходе детальных допросов быстро установили истинную картину произошедшего», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, мужчина до этого не раз привлекался к уголовной ответственности и вышел на свободу в конце 2019 года. Выйдя из тюрьмы он нигде не работал и вёл антиобщественный образ жизни.

В результате суд признал доводы обвинения и признал злоумышленника виновным, назначив ему наказание в виде 14 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

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