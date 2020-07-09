Нью-Дели, , 09:46 — REGNUM Обвиняемый в убийстве на минувшей неделе восьми сотрудников полиции Викас Дубей арестован правоохранителями Индии. Об этом 9 июля сообщает телеканал NDTV.

«Гангстер из штата Уттар-Прадеш Викас Дубей, обвиняемый в убийстве восьми полицейских на прошлой неделе, был арестован в храме (в городе Уджайна) в (штате) Мадхья-Прадеше после почти недельной погони с участием полиции из трех штатов», — говорится в сообщении телеканала.

Также указывается, что обвиняемый был замечен около 08:00 по местному времени (05:00 мск) во время покупки молитвенных приношений в храме Махакал, когда его опознал владелец магазина и сообщил об этом в полицию.

Кроме этого, сообщается, что Дубей был задержан по выходе из храма и вначале представил поддельное удостоверение личности на имя гораздо более молодого человека и начал толкать охранников храма, когда они повели его в участок полиции.

При этом уточняется, что два ближайших помощника обвиняемого до этого были застрелены полицейскими в разных районах Индии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что восемь полицейских погибли в ходе попытки задержания Дубея, в отношении которого возбуждено 60 дел, в округе Канпур. Мужчина был предупреждён о приезде полиции и вместе со своими сообщниками обстрелял из АК-47 прибывших за ним полицейских.