Калуга, 9 июля 2020, 11:08 — REGNUM Специалисты Калугаэнерго завершили восстановление электроснабжения в районах Калужской области, нарушенного в результате непогоды. Все повреждения в электросетях устранены. Об этом 9 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» Александр Архипов.
7 июля и 8 июля по территории региона прошел мощный атмосферный фронт, который сопровождался грозой, градом, ливнями и сильным ветром с порывами до 22 метров в секунду. Основной удар стихии пришелся на Жиздринский, Дзержинский и Ферзиковский районы. Для повышения оперативности аварийно-восстановительных работ на помощь специалистам местных электрических сетей были направлены бригады из других РЭС Калугаэнерго. Энергетики находились в постоянном взаимодействии с органами местной власти, ГУ МЧС по Калужской области и коммунальными службами.
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