Калуга, , 11:08 — REGNUM Специалисты Калугаэнерго завершили восстановление электроснабжения в районах Калужской области, нарушенного в результате непогоды. Все повреждения в электросетях устранены. Об этом 9 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» Александр Архипов.

7 июля и 8 июля по территории региона прошел мощный атмосферный фронт, который сопровождался грозой, градом, ливнями и сильным ветром с порывами до 22 метров в секунду. Основной удар стихии пришелся на Жиздринский, Дзержинский и Ферзиковский районы. Для повышения оперативности аварийно-восстановительных работ на помощь специалистам местных электрических сетей были направлены бригады из других РЭС Калугаэнерго. Энергетики находились в постоянном взаимодействии с органами местной власти, ГУ МЧС по Калужской области и коммунальными службами.

«В настоящее время к ликвидации последствий стихии в Калугаэнерго готовы 30 оперативно-выездных бригад общей численностью 171 человек, 121 аварийно-восстановительная бригада распределительных сетей в составе 550 человек, девять аварийно-восстановительных бригад службы линий электропередачи и спецтехника. Также в распоряжении филиала имеются резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам», — сказал Александр Архипов.

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