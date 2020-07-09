Нижнекамск, Татария, , 09:56 — REGNUM Следственное управление СКР по РТ возбудило уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, нападавшего на женщин в парке Нижнекамска. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СКР.

Установлено, что злоумышленник неоднократно избивал женщин в одном из парков в Нижнекамске на глазах у детей. Пострадавшие обратились с заявлением в органы внутренних дел. Инциденты зафиксированы камерами видеонаблюдения. Мужчина свои действия объяснил «ненавистью к женскому полу».

Нарушителя задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу и назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, 3 июля мужчину оштрафовали и отпустили. Мужья потерпевших обратились к адвокату для доведения дела до суда. Прокуратура и следственный комитет России по поручению Александра Бастрыкина взяли ситуацию под контроль.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в 2019 году осудили подростков, обвиняемых в избиении прохожего до тех пор, пока тот не умер.

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