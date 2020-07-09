Уфа, , 09:26 — REGNUM Реконструкция пяти стадионов идет в Башкирии. Об этом 9 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в Туймазах рабочие завершают реконструкцию стадиона «Спартак», который рассчитан на три тысячи зрителей. Там уже смонтированы удобные сиденья для зрителей и профессиональное освещение, а также уложено современное прорезиненное покрытие. Кроме этого, установлено современное табло.

Хабиров отметил, что, кроме этого, сейчас идет капитальная реконструкция стадионов «Спартак» в Мелеузе, «Металлург» в Белорецке, «Шахтёр» в Кумертау. Также рабочие реконструируют первую очередь стадиона «Торос» в Нефтекамске.

Глава региона отметил, что эта работа является очень нужной, поскольку в каждом городе должны быть хорошие площадки, чтобы спортсмены могли качественно тренироваться.

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