Чэнду, Китай, , 09:22 — REGNUM Как минимум шесть человек пострадали из-за взрыва, который прогремел на заводе пиротехники, расположенного в юго-западной китайской провинции Сычуань. Об этом 9 июля сообщает агентство «Синьхуа».

Уточняется, что, взрыв произошел в результате пожара, начавшегося поздно вечером 8 июля и локализованного примерно к 03:00 по местному времени (22:00 7 июля мск).

Также, как сообщил глава парткома города Гуанхань Чжан Цзюньи, возгорание произошло в производственном помещении фабрики пиротехники «Цзиньянь». В настоящее время идет выяснение причин произошедшего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Колумбии число жертв взрыва бензовоза, произошедшего 6 июля в муниципалитете Пуэбло-Вьехо (департамент Магдалена), возросло до 20.