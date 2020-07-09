Москва, , 09:15 — REGNUM Следователи проводят обыски у членов организации «Открытая Россия», а также муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Об этом 9 июля сообщает адвокат Анри Цискаришвили.

«Я нахожусь у координатора «Открытой России» Ольги Горелик. Там идет обыск, работают сотрудники СК», — сообщит ТАСС адвокат.

По его словам, по этому же делу идут обыски у координатора организации Татьяны Усмановой, шеф-редактора «МБХ-медиа» Сергея Простакова, а также депутата Галяминой.

Отметим, что основателем «Открытой России» является Михаил Ходорковский, которого в 2015 году Следственный комитет РФ заочно обвинил в организации убийства мэра Нефтеюганска и объявил его в международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи ФСБ России провели обыск в квартире советника генерального директора Роскосмоса и бывшего корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости» Ивана Сафронова, который подозревается в передаче секретных сведений об обороне и безопасности России спецслужбам НАТО.

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