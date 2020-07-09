Барнаул, , 09:07 — REGNUM Бывший заместитель главы администрации города Барнаула Александр Алексеенко признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили ИА REGNUM 9 июля в следственном управлении СКР по Алтайскому краю.

Установлено, что с января 2018 года по июнь 2019 года Алексеенко получил от учредителей общества с ограниченной ответственностью, осуществлявшего деятельность по транспортировке сточных вод на территории Барнаула, взятку различными частями на общую сумму 1,3 млн рублей.

Взятка предназначалась за общее покровительство — возможность для компании осуществлять коммерческую деятельность без негативных последствий и с максимальной выгодой.

Противоправные деяния пресекли оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Экс-чиновник признал вину в полном объёме. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 1,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-руководитель центра по обеспечению деятельности госучреждений, подведомственных минздраву Адыгеи, стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в крупном размере.

Читайте также: В Адыгее завели дело на экс-руководителя госучреждения минздрава республики