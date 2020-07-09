Хабаровск, , 09:33 — REGNUM Задержанию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала предшествовало возобновление расследования трёх убийств, совершённых в 2004 и 2005 годах. Ранее они оставались нераскрытыми.

Были убиты предприниматели Евгений Зоря, Александр Адамов и Олег Булатов, так или иначе все они имели отношение к экспорту металла. После их гибели бизнес-структуры частично перешли к семье Фургала, пишет телеграм-канал «Нешпорт».

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Осенью 2019 года по уголовному делу об убийствах задержали делового партнёра Фургала, бывшего совладельца завода «Амурсталь» Николая Мистрюкова.

Убийства троих предпринимателей ранее остались нераскрытыми, несмотря на наличие реальных интересантов и тех, кто завладел активами убитых. Предполагалось, что Зорю убили в ходе конфликта с перестрелкой, в убийстве Адамова виновны его родственники, а убийство Булатова было совершено из мести.

В 2004 году был убит Роман Сандалов, чей бизнес касался металлолома. Это дело также может иметь отношение к Фургалу.

Пересмотр уголовных дел, пишет канал, последовал за выдвижением Фургала в 2018 году на выборах губернатора Хабаровского края. Фургал пошёл на выборы как технический кандидат. Ранее закрытые дела были подняты «после плевка в систему».

Вероятной названа волна протестных акций, которую организуют для демонстрации «народной любви» к губернатору.

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