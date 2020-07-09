Уфа, , 08:59 — REGNUM Два человека пострадали после наезда автомобиля на электроопору в Башкирии. Об этом 9 июля сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла утром 8 июля в Белорецке на улице Ф. Алексеева. Автомобиль ВАЗ-21 099, под управлением мужчины 19 лет, съехал с дороги и врезался в столб.

В этой аварии получили травмы водитель автомобиля и его пассажир 37-и лет. Они были доставлены в медучреждение.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины произошедшего.

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