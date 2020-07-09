Хабаровск, , 08:56 — REGNUM В Хабаровском крае страсти после задержания губернатора Сергея Фургала накаляются. Жители региона на страницах губернатора в соцсетях оставляют тысячи комментариев и практически все — в его поддержку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, в Instagram Сергея Фургала уже почти восемь тысяч комментариев под видео с его задержанием. Подписчики отмечают, что при неожиданном аресте, заломленных руках и наручниках, Фургал ведёт себя достойно.

В основной массе губернатора поддерживают, жалеют, желают выйти на свободу, считая, что это «цирк, показуха и заказуха».

Хабаровчане призывают выйти 11 июля на митинг в защиту «нашего губернатора».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля был задержан и отправлен в Москву губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Официально обвинений не предъявлено.