Иркутск, , 08:41 — REGNUM В Иркутской области по ситуации на 9 июля действуют 50 лесных пожаров на территории десяти районов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общая площадь возгораний достигает 45 тыс. га, из которых 39 тыс. га находится в зоне контроля.

За сутки пожарные и сотрудники лесной охраны ликвидировали 21 лесной пожар на общей площади почти 8 тысю га. Локализованы ещё 15 возгораний, в том числе три вновь обнаруженных.

«Из ранее обнаруженных: по три — в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах, по два — в Усть-Удинском и Качугском районах, по одному — в Катангском и Киренском районах. Общая площадь этих очагов — 2552 га», — отметили в правительстве.

Причиной большинства возгораний остаются сухие грозы. По вине местных жителей возникли четыре пожара.

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