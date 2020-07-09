Хабаровск, , 08:47 — REGNUM Два эпизода убийства фигурируют в деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного 9 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах края.

«Организатор, два эпизода — два убийства. Убийства квалифицированы», — уточнил собеседник.

По информации СК РФ, Фургала задержали в рамках расследования дела против организованной преступной группы, причастной к совершению особо тяжких преступлений против предпринимателей. Эти преступления были совершены в 2004 и 2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

По делу Фургала задержаны и арестованы ещё четыре члена ОПГ. Губернатора отправили в Москву, обвинение будет предъявлено ему в ближайшее время.

Исполнять обязанности главы края будет, вероятно, зампредседатель правительства региона Юрий Золочевский.

Читайте также: Стало известно, кто будет врио губернатора Хабаровского края

В случае отстранения Фургала выборы нового губернатора состоятся в сентябре 2021 года.

Читайте также: Нового губернатора Хабаровского края выберут только в 2021 году

Подробности: Деловые партнёры и безработный дали показания против губернатора Фургала