Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:26 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области бездомная собака напала на семилетнюю девочку. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, это произошло 6 июля в Тагилстроевском районе. Девочка выходила из подъезда дома. У неё — сильный испуг, а также рваные раны шеи и подбородка.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, по факту ЧП идёт проверка. Предстоит установить, каким образом на территории города соблюдается законодательство об отлове бродячих собак.