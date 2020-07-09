Благовещенск, , 08:23 — REGNUM В Амурской области из окна на седьмом этаже в доме в селе Чигири выпал мальчик 2015 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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От полученных травм ребёнок скончался. Следственные органы проводят проверку.

«Следственное управление просит граждан, имеющих детей дошкольного возраста озаботиться их безопасностью: исключить случаи оставления детей одних в комнатах с открытыми окнами, установить на оконные рамы блокирующие устройства, исключающие возможность их самостоятельного открытия, исключить возможность бесконтрольного попадания детей на подоконники», — обратилось ведомство к жителям региона.

Как сообщало ИА REGNUM, под окнами одного из домов в Приволжском районе Казани утром 7 июля 2020 года обнаружили тело 4-летней девочки с признаками падения с высоты.