Хабаровск, , 08:27 — REGNUM Главной повесткой Дальнего Востока на данный момент является факт задержания силовиками губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к преступлениям 15-летней давности. У многих возникает логичный вопрос: почему так долго правоохранители молчали?

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Казалось бы, оппозиции на руку различного рода происшествия в других политических партиях, но даже коммунисты высказывают поддержу хабаровскому члену ЛДПР. В частности, второй секретарь Хабаровского крайкома КПРФ Максим Кукушкин.

«Я поражён случившимся. Конечно, главное слово за следствием, они детально должны разобраться. Если человек виноват, то он должен понести наказание. Но я не понимаю, почему правоохранительные органы не разбирались своевременно, в 2004—2005 годах, когда, по версии следствия, совершались преступления? Почему надо было столько ждать? Если бы инкриминируемые преступления были бы совершены 2, 3, ну, 5 лет назад, можно было бы подумать, что не собрали всех доказательств, но ждать 15 лет? Возможно, были неожиданно открывшиеся обстоятельства, но почему мы об этом ничего не знали? Почему следователи держали ход следствия в тайне от нас? Да, я думаю, что в этом событии есть некая политическая подоплека, а мы, КПРФ, всегда выступали против политических репрессий.

Это правда, Фургал как губернатор и член ЛДПР являлся нашим главным политическим оппонентом в крае, но его выбрали жители, и мы против того, чтобы такими методами кто-либо решал проблемы со своими политическими противниками. В любом случае я уверен, что следствие должно быть максимально открытым, должно предоставить обществу максимально полную информацию по этому делу», — цитирует ИА AmurMedia Максима Кукушкина.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов на Дальнем Востоке Даниил Ермилов, комментируя задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала, предостерёг от ошибочных суждений, которые могут появиться в информационном пространстве. Эксперт подчеркнул, что произошедшее — не политическая месть, а часть планомерного процесса по очищению государства от тех, кто подрывает его основы.