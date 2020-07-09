Благовещенск, , 08:16 — REGNUM В Амурской области суд заключил под стражу на время следствия начальника отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству города Свободный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Об аресте перед судом ходатайствовало следствие. Главного архитектора Свободного обвиняют в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Заведены два уголовных дела.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству города Свободный выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, строительство которого не осуществлялось.