Иркутск, , 07:52 — REGNUM На большей части Иркутской области с 18 часов 9 июля отменят режим ЧС, введённый из-за лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, на территории трёх районов, где ситуация остаётся сложной, будет действовать режим ЧС муниципального характера.

По словам заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александра Агафонова, власти области в 2020 году приняли беспрецедентные меры по охране лесов от пожаров.

«Такого не было никогда: 85% пожаров тушат в первые сутки, ещё 7% — на вторые. Я отмечаю хорошую оперативность реагирования», — отметил он, добавив, что в ближайшее время в регион поступят дополнительные силы и средства на мониторинг и тушение лесных пожаров.

Как отмечается, к вечеру 8 июля здесь действовали 64 лесных пожара. Большинство из них возникли из-за сухих гроз.

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