Кабул, , 07:51 — REGNUM Заминированный автомобиль взорвался у военной базы национальной армии Афганистана, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что теракт произошел в провинции Вардак на востоке страны. Точных данных о погибших пока не поступало. Известно только, что есть пострадавшие. Других подробностей произошедшего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля террористы из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за два нападения в Афганистане, жертвами которых стали шесть человек.

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