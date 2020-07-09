Красноярск, , 07:49 — REGNUM На утро 9 июля в Красноярском крае действуют 107 лесных пожаров на площади 174 тыс. га — в Богучанском, Мотыгинском, Кежемском, Северо-Енисейском, Эвенкийском и Туруханском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

По оценкам специалистов, угрозы населённым пунктам нет. Локализовано восемь возгораний.

За сутки в крае потушено 26 лесных пожаров на площади 10,5 тыс. га. В тушении принимали участие более 1460 человек, 127 единиц техники. По предварительным данным, большая часть возгораний возникла из-за сухих гроз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС в лесах.

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