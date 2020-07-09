Иркутск, , 07:43 — REGNUM В Иркутске объявили в розыск мужчину, подозреваемого в преступлении в отношении малолетней девочки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР, инцидент произошёл в мае.

«По версии следствия, в мае текущего года неизвестный мужчина, находясь в районе 15-го Советского переулка г. Иркутска продемонстрировал половые органы 7-летней девочке, после чего скрылся», — отметили в ведомстве.

Мать девочки обратилась в правоохранительные органы. Со слов ребёнка специалисты составили фоторобот предполагаемого преступника. На вид ему около 30−40 лет, рост 165−170 см, телосложение худощавое, на голове залысины, волосы русые.

В числе особых примет две татуировки — на левой голени изображён дракон либо змея, на внутренней икроножной мышце также левой ноги есть изображение боксёра либо бойца единоборств в боевой стойке.

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