Богота, , 07:20 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на территории Колумбии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в двух километрах к северо-западу от города Кепита. Очаг подземных толчков залегал на глубине 159,74 километра. Данных о возможных разрушениях или пострадавших не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля произошло землетрясение магнитудой 4,7 на территории префектуры Ибараки в Японии. Очаг подземных толчков находился на глубине 50 километров. Информации о пострадавших не поступало.