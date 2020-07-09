Чебоксары, , 07:07 — REGNUM В Чувашии с приходом жары участились случаи купания людей в необорудованных местах и в состояния алкогольного опьянения, сообщает казённое учреждение «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба».

В Чувашии с приходом жары участились случаи купания людей в необорудованных местах ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что за последние две недели спасатели-водолазы выезжали на поиск утонувших в Чебоксарском, Урмарском, Моргаушском районах и в Новочебоксарске.

«Кроме того, в Новочебоксарске участились случаи купания в подходном канале судоходного шлюза. Так, 7 июля группа подростков 11−13 лет, пренебрегая всеми элементарными требованиями безопасности, переплыли подходной к шлюзам канал и оказались на разделительном моле», — говорят в ведомстве.

Подростков заметили прохожие и сообщили в службу спасения, которая прибыла на место на спасательном катере вместе с водной полицией. Подростков доставили на берег. О происшествии проинформирована инспекция по делам несовершеннолетних.

Напомним, что ранее трагедия произошла 15 июня на Волге в районе ГЭС, где утонул 15-летний подросток. Предварительно установлено, что он был в компании друзей в необорудованном для купания месте.

Подробнее: Утонувший в Чувашии подросток купался с друзьями — СКР

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на официальных пляжах купаться по-прежнему запрещено, но несчастные случаи на воде продолжаются. В Моргаушском районе 7 июля утонули двое мужчин. По данным спасателей, основные причины гибели на воде — купание в состоянии алкогольного опьянения, в необорудованных или запрещенных местах.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Чувашии утонули два человека