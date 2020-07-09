Благовещенск, , 07:05 — REGNUM В Благовещенске Амурской области на одной из детских площадок тренажёр упал на семилетнюю девочку. Ребёнку потребовалась экстренная медицинская помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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В одном из дворов многоквартирного дома на детской площадке тренажер упал на палец девочке. Выяснилось, что данный тренажер предназначен для детей от 8 лет. Таблички об ограничении возраста на нём не было.

Прокурор Благовещенска передал материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в городском парке Благовещенска экстремальный аттракцион «Джин» дал сбой в то время, когда на нём катался ребёнок.