Улуг-Хемский район, Тува, , 06:45 — REGNUM В Туве следователи выясняют обстоятельства смерти жителя Улаг-Хемского района при рубке деревьев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, трагический инцидент произошёл утром 5 июля.

Предварительно установлено, что 48-летний мужчина рубил деревья для собственных нужд. В ходе работу на него упала массивная ветка, в результате чего он получил травмы. Его успели доставить в больницу, однако спустя три часа мужчина скончался, несмотря на усилия врачей.

В ведомстве организовали в связи с этим доследственную проверку. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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