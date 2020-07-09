Владивосток, , 06:46 — REGNUM Во Владивостоке 8 июля попался на взятке в два млн рублей и был задержан директор Приморского океанариума Сергей Логинов.

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В отношении задержанного руководителя океанариума Сергея Логинова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 (получение взятки), пишут «Вести:Приморье».

По неофициальной информации Логинов брал откаты до 10% от стоимости контрактов от подрядчиков, которые обслуживают океанариум.

При этом, взятый с поличным директор, получил взятку в два млн рублей, из девяти планируемых.

В ближайшее время суд определит меру пресечения.

Логинов возглавлял океанариум» с ноября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении начальника поисково-спасательного отряда МЧС России, которого обвиняют в получении взяток.