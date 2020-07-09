Казань, , 06:36 — REGNUM Открытое горение в здании и пустом ангаре в Казани, принадлежащем компании «Казэнергострой», ликвидировано пожарными, 9 июля сообщает управление МЧС РФ по республике.

Погибших и пострадавших в ходе инцидента нет. Для тушения пожара было привлечено 108 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС РФ — 65 человек и 21 единица техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля на кровле здания и ангара в Казани по улице Южно-Промышленная начался крупный пожар, которому был присвоен третий (повышенный) ранг сложности.

Читайте ранее в этом сюжете: В МЧС РФ уточнили собственника объекта, на котором произошел пожар в Казани