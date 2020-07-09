Баргузинский район, Бурятия, , 06:30 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки велись работы по тушению 26 лесных пожаров на территории 13 районов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского оперативного штаба, пройденная огнём площадь достигла почти 2,4 тыс. га, что на 300 га больше, чем сутки назад.

Причиной всех возгораний, по данным агентства, стали сухие грозы. В борьбе с огнём задействованы более 800 человек, а также 135 единиц техники. В результате им удалось ликвидировать десять очагов, ещё шесть локализованы.

«На утро 9 июля продолжается тушение 10 лесных пожаров в Баргузинском, Джидинском, Закаменском, Кабанском и Муйском районах», — отметили в РАЛХ.

Кроме того, под наблюдением остаются ещё 10 возгораний в северных районах республики. Как отмечается, пожары бушуют в горах, и угрозы для поселений или объектов экономики не представляют.

Добавим, что на территории Баргузинского района действует режим ЧС в связи с пожаром в Забайкальском национальном парке. К 8 июля пожар там охватил почти 900 га леса. Как сообщало ИА REGNUM, накануне сюда прибыл борт МЧС Бе-200, который будет помогать в тушении.

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