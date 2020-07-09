Чебоксары, , 06:23 — REGNUM В Чувашии на официальных пляжах купаться по-прежнему запрещено, но несчастные случаи на воде продолжаются. В Моргаушском районе за день утонули двое мужчин, сообщает ГУ МЧС по республике.

Цветение воды в Чебоксарах ИА REGNUM

Обе трагедии произошли 7 июля в непредназначенных для купания местах. На пруду близ деревни Сюрла-Три погиб 48-летний местный житель, который, со слов очевидцев, после уборки сена в компании друзей пошел купаться.

«Плавать он не умел, к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Еще одна трагедия случилась на водоеме у деревни Авданкасы, где утонул 27-летний парень. По данным спасателей, мужчина прыгнул в воду с трубы, проходящей над плотиной, но уже не вынырнул.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля сохранится сильная жара, температура спадёт 10 июля.

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По последним данным ГКЧС (на 29 июня) на водных объектах зарегистрировано 10 происшествий, в результате которых утонули девять человек, в том числе двое детей. В ведомстве отмечают, что основные причины гибели на воде — купание в необорудованных или запрещенных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил безопасности при пользовании маломерными судами.

Спасатели призывают жителей соблюдать е безопасность на воде:

«Если вы отдыхаете на берегу большой компанией, в которой к тому же есть дети, не злоупотребляйте алкоголем и постоянно наблюдайте за тем, где находятся ваши дети, чтобы потом не сожалеть о потере всю оставшуюся жизнь».