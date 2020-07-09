Казань, , 06:18 — REGNUM Административное здание и пустой ангар в Казани, на кровле которых произошел крупный пожар, находятся на территории компании «Казэнергострой», сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Татарии.

При этом отмечается, что территория арендована Региональной экологической компанией. Ранее сообщалось, что огнем охвачен объект, принадлежащий филиалу «Казаньнефтепродукта» ОАО ХК «Татнефтепродукт».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля для ликвидации пожара в здании и ангаре в Казани был задействован пожарный поезд.

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