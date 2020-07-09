Владивосток, , 05:59 — REGNUM Специалисты парашютно-десантной службы Приморской авиабазы 8 июля вылетели в Иркутскую область для помощи в тушении лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Руководство Иркутской области обратилось к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой помочь ликвидировать ЧС из-за лесных пожаров. В течение двух дней сформировали группу из 50 десантников-парашютистов.

«Это профессиональные десантники, имеющие практический опыт тушения пожаров в лесах Сибири и Дальнего Востока. Люди могут работать в автономных условиях до 30 дней. При этом оставшийся резерв авиабазы позволит усилить группировку ещё из 25 человек для сохранения приморских лесов от пожаров», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме горит больше двух тыс. га тайги — режим ЧС объявлен в трёх округах. За сутки потушено шесть лесных пожаров, три — продолжают локализовывать.