Яунде, , 05:51 — REGNUM 12 человек погибли в результате вспышки холеры в рыбацкой деревне Лонджи на юге Камеруна, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Сообщается, что выявлено уже 62 случая заражения холерой в этой деревне, которая расположена в 15 километрах от курортного города Криби. Губернатор региона Феликс Нгуеле Нгуеле призвал немедленно начать кампанию по массовой вакцинации.

«Мы должны действовать немедленно. Ситуация тревожная», — заявил он.

Также губернатор добавил, что всех рыбаков из деревни изолируют. По данным властей, причиной вспышки заболевания стали плохие санитарные условия и беспорядочные половые связи среди местных жителей.