Магадан, Магаданская область, , 05:36 — REGNUM В Магаданской области горит больше двух тыс. га тайги — режим ЧС объявлен в трёх округах. За сутки потушено шесть лесных пожаров, три — продолжают локализовывать.

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Основная причина пожаров — сухие грозы, которых в этом году очень много в разных районах Колымы. Синоптики прогнозируют долгожданные, но незначительные дожди. На выходных опять будет жаркая погода.

На данный момент 60 пожарных задействованы на тушении лесных пожаров в Хасынском, Тенькинском и Ягоднинском округах. Ещё один пожар в Северо-Эвенском округе находится в труднодоступном районе. Его решили не тушить — рядом нет населённых пунктов, пишут «Вести-Магадан».

Над Сусуманом стоит смог от природных возгораний из Якутии, где также горит тайга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Момском районе Якутии 7 июля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарно опасной обстановкой в лесах.