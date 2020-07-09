Хабаровск, , 05:13 — REGNUM Эксперты, политологи не однозначно комментируют задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.

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Аналитики признают, что арест губернатора был для местных жителей ожидаемым, но всё зависит от решения президента РФ Владимира Путина.

«Сейчас всё зависит от президента России. Если будет указ об отставке в связи с утратой доверия, то дело плохо. Нужно просто подождать развития событий. Ведь следствие пока не предъявило обвинения. В любом случае мы на пороге крайне резонансных событий», — цитирует ИА «Хабаровский край сегодня» доктора политических наук, профессора, директора Института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдуса Ярулина.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Фургал задержан по подозрению в убийствах предпринимателей Хабаровского края и Амурской области.