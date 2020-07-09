Чэнду, Китай, , 04:31 — REGNUM Шесть человек получили ранения, двое находятся в серьезном состоянии после взрыва, прогремевшего на фабрике фейерверков в города Наньфэн города Гуанхань провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

Взрыв был вызван пожаром, который был замечен двумя охранниками фабрики около 21:10 по местному времени 8 июля. Они вызвали полицию, после чего прогремел мощный взрыв во время эвакуации людей с фабрики около 22:25.

По данным на 3:00 четверга 9 июля, пожар был взят под контролю. Партийный руководитель города Гуанхань Чжан Цзюньи заявил, что пожар произошел в производственном районе фабрики фейерверков Цзиньюань, которая в этом время не работала. Начато расследование.