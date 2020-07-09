Токио, , 04:08 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 на территории Японии, сообщает японское метеорологическое агентство.

Эпицентр сейсмособытия располагался в регионе Канто на юге префектуры Ибараки на глубине 50 километров. Жители префектур Ибараки и Саитама ощутили подземные толчки интенсивностью 4 балла. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано у берегов Камчатки. Информации о пострадавших не поступало.

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