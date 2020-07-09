Хабаровск, , 04:04 — REGNUM Следственный комитет РФ опубликовал видео с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Спецгруппа силовиков ждала Фургала утром 9 июля у его дома. Губернатора задержали, надев наручники.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение. Также по уголовному делу, помимо Сергея Фургала, арестованы четверо активных участников ОПГ. Им уже предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергея Фургала задержали 9 июля, накануне он отчитывался более трёх часов о работе правительства перед депутатами Законодательной думы Хабаровского края.

Обязанности губернатора временно будет исполнять Юрий Золочевский.