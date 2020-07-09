Хабаровск, , 03:52 — REGNUM Обязанности задержанного по подозрению в организации убийств предпринимателей губернатора Хабаровского Сергея Фургала временно будет исполнять зампредседатель правительства региона Юрий Золочевский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM осведомлённый источник.

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Отправить в отставку избранного губернатора может президент РФ Владимир Путин. После этого он назначит временно исполняющего обязанности.

Юрий Золочевский появился в Хабаровском крае в октябре 2018 года, практически сразу как Фургала избрали губернатором.

Он был советником Сергея Фургала, потом его назначили зампредом правительства Хабаровского края.

По образованию Золочевский микроэлектронщик, окончил финансовую академию при правительстве РФ. Родом из Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 июля у своего дома был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Его подозревают в организации ОПГ и серии убийств предпринимателей.