Южно-Сахалинск, , 03:48 — REGNUM На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова. Его обвиняют в получении взяток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Следствием установлено, что обвиняемый за взятку в сумме 300 тыс. рублей собирался направить спецтехнику и личный состав поисково-спасательного отряда на работы в коммерческую организацию. Помимо этого, от получил от своих подчиненных взятки в сумме 200 тыс. рублей за то, что они также трудились в своё рабочее время в коммерческой организации и получали за это дополнительную прибыль.

Обвинительное заключение утверждено. Дело в ближайшее время будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан по подозрению в организации убийств.