Богота, , 04:18 — REGNUM В Колумбии число жертв взрыва бензовоза, произошедшего 6 июля в муниципалитете Пуэбло-Вьехо (департамент Магдалена), возросло до 20. Об этом 8 июля сообщает радиостанция Efe Eme.

Напомним, трагедия произошла на 48-м километре платного шоссе в районе терминалов, когда местные жители собрались вокруг перевернувшегося бензовоза и начали сливать бензин в канистры. В результате произошедшего взрыва семь человек погибли на месте, более 50 получили различные ожоги и были доставлены в больницы.

По данным радиостанции, в больницах города Санта-Марта умерли семеро пострадавших, в больницах города Барранкилья — пятеро и ещё один скончался в больнице города Вальедупар.

Как сообщало ИА REGNUM, в Колумбии в результате взрыва бензовоза погибли не менее семи человек. Получили ожоги и были доставлены в разные больницы более 50 человек.

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