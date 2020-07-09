Южно-Сахалинск, , 03:02 — REGNUM В Южно-Сахалинске при взрыве баллона с кислородом в подвале пятиэтажки пострадал один человек, который был оперативно госпитализирован. Он уже дал первые показания, об этом в своём телеграм-канале написал глава региона Валерий Лимаренко.

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На место ночного происшествия прибыл губернатор области и мэр города Сергей Надсадин. Специальная комиссия проводит оценку причинённого ущерба. Также будет дана оценка нанесенным повреждениям конструкции жилого дома.

Как сообщил заместитель председателя правительства Владимир Ющук, пострадавший при взрыве мужчина, находясь в реанимации дал первые показания, из которых известно, что он сам и организовал взрыв после ссоры с супругой.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 9 июля в подвале пятиэтажного дома в Южно-Сахалинске прогремел взрыв. Десять человек эвакуированы. Разрушено межэтажное перекрытие.