Южно-Сахалинск, , 02:49 — REGNUM В Южно-Сахалинске десять жильцов первого подъезда дома по улице Попова, где ночью прогремел взрыв, спасатели эвакуировали в пункт временного размещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Администрация города создала комиссию, которая, помимо ущерба, должна определить возможно ли проживание в квартирах в подъезде, который пострадал от взрыва. Эвакуированных жильцов пока решили разместить в ПВР «Ласточка».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва баллона с кислородом в пятиэтажке в Южно-Сахалинске произошло разрушение межэтажного перекрытия. Один человек госпитализирован.