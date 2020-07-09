Лима, , 02:45 — REGNUM Военно-воздушные силы Перу обнаружили останки семи человек, погибших в результате крушения вертолета Ми-17 на севере страны, сообщает пресс-служба перуанских ВВС.

Сообщается, что место крушения было обнаружено в провинции Багуа на севере страны. При осмотре места происшествия были обнаружены тела семерых человек — четырех членов экипажа и трех пассажиров. Причина авиакатастрофы пока не известна, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля вертолет Ми-17 с гуманитарной помощью пропал на севере Перу. По данным перуанского ВВС, вертолет должен был прибыть в расчётное время в пункт назначения, однако исчез в пути.

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