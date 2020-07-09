Петропавловск-Камчатский, , 02:04 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в северной части акватории Кроноцкого залива. Очаг сейсмособытия располагался на глубине 19 километров. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Северная Суматра в Индонезии. Эпицентр сейсмособытия располагался в 47 километрах к юго-западу от округа Северный Ниас на глубине 14 километров. Пострадавших не было.