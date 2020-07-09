Руза, Московская область, , 02:02 — REGNUM По меньшей мере 52 человека, включая 7 детей, эвакуированы из своих домов в городе Руза в Московской области после прорыва дамбы на реке Городянка, сообщает пресс-служба Рузского городского округа.

Водой смыло частный жилой дом. В результате инцидента никто не пострадал. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года из-за прорыва дамбы на реке Сейба у рудника в Красноярском крае погибли 20 человек.

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