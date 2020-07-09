Казань, , 01:31 — REGNUM Пожарный поезд отправился на место тушения огня пожара на территории филиала «Казаньнефтепродукта» ОАО ХК «Татнефтепродукт» в Казани, 9 июля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.

Отмечается, что опасности распространения огня на резервуары с нефтепродуктами нет, поскольку они находятся в 250 метрах от горящих строений.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля на территории нефтебазы «Татнефтепродукта» в Казани загорелись административное здание и пустой ангар. Пожар охватил площадь в 1 200 квадратных метров на кровле строений. Для его ликвидации задействовали 96 человек и 31 единицу техники.

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