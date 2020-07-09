Белград, , 01:05 — REGNUM По меньшей мере десять полицейских были ранены во время уличных беспорядков в Белграде, вызванных недовольством граждан из-за ограничений, введённых для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом 8 июля сообщил журналистам глава МВД Сербии Небойша Стефанович.

«При беспорядках пострадали 10 полицейских, причём у одного сломаны обе ноги. Это травмы он получил, когда его столкнули и толкали вниз по лестнице», — сказал он.

В ходе брифинга Стефанович осудил действия протестующих и волну насилия по отношению к сотрудникам полиции, а последних поблагодарил за терпение.

Министр добавил также, что протест граждан был связан не с мерами для предотвращения распространения коронавируса, а с «попыткой захватить власть без выборов и поддержки народа».

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