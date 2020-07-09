Исламабад, , 00:57 — REGNUM Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем в провинции Пенджаб на востоке Пакистана, сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что ДТП произошло на трассе в городе Рахим Яр Хан. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление и пытался не врезаться в едущего рядом мотоциклиста, однако в результате столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли шесть человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в пакистанской провинции Пенджаб автобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. В результате столкновения погибли 22 человека.

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