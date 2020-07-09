Казань, , 00:51 — REGNUM Административное здание и пустой ангар загорелись на территории нефтебазы филиала «Казаньнефтепродукта» ОАО ХК «Татнефтепродукт» в Казани, 8 июля сообщает пресс-служба МЧС РФ по республике.

Сведения о пожаре поступили в 22:10. Огонь охватил площадь в 1 200 квадратных метров на кровле здания и ангара. Пожару присвоили третий (повышенный) ранг сложности. Для его тушения задействовано от МЧС 72 спасателей и 22 единицы техники. Всего в ликвидации пожара принимают участие 96 человек и используется 31 единица техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Санкт-Петербурге произошел пожар автоцистерны с горюче-смазочными материалами.

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